Стало известно о возможной отставке Стармера в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на министров.

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«На сэра Кира Стармера оказывается огромное давление, поскольку министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета.

Вместе с тем, как сообщает издание, премьер-министр заявил, что не намерен покидать свой пост и собирается продолжить борьбу за сохранение должности.

Times: Стармер может задуматься об отставке после успеха соперника

Ранее Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников.