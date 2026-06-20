На Западе забили тревогу из-за решения Мадьяра по Украине

Немецкий журнал Focus пишет, что исключение премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром из итогового документа первого дня саммита Евросоюза положения об ускоренном приёме Украины в блок станет серьёзным ударом для Киева.

Хотя сами переговорные процессы остаются неизменными, лишив документ этой формулировки, Евросоюз снимает с себя обязательства по быстрому началу следующих этапов.

Мадьяр предупредил, что вступление Украины в ЕС будет долгим и сложным процессом

По словам европейских дипломатов, Будапешт таким образом ясно дал понять, что Киев не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам, необходимым для членства. Ранее Мадьяр сообщил, что Венгрия добилась исключения этого пункта, и отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами ЕС.

Ранее сообщалось, что в Польше рассказали, как оставить Зеленскому отобранный орден.