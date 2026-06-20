Спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Швейцарию для переговоров

Портал Axios со ссылкой на источник сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдёт первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу потенциальной ядерной сделки.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, назначено ли уже новое время для переговоров и будут ли в Швейцарию направлены другие американские чиновники.

Предполагается, что делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а также в переговорах должен принять участие зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, что в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который завершает военный конфликт, начавшийся 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязуется не приобретать ядерное оружие, а судьба иранской ядерной программы будет урегулирована отдельным соглашением в ходе 60-дневных переговоров, итогом которых для Ирана должно стать снятие антииранских санкций.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от переговоров с США из-за атак Израиля в Ливане.