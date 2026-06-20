ЕС вводит запрет на право вето для ряда стран
Евросоюз (ЕС) готовится к реформе вето: страны-кандидаты будут получать членство без права на него по ключевым вопросам на срок от пяти до пятнадцати лет. Об этом объявила еврокомиссар Марта Кос.
Под новые правила попадут Украина, Молдавия, Турция и другие государства. Инициатива исходит от Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.
Участие Европы в урегулировании на Украине назвали неизбежным
Старший научный сотрудник ЦКЕМИ Сергей Шеин пояснил «Известиям», что страны-кандидаты нужны ЕС лишь как объекты влияния, а их полноценное членство приведёт к самоубийству интеграционного проекта. Ограничения продиктованы и экономикой: Украина уже занимает четвёртое место среди поставщиков продовольствия в ЕС, что давит на фермеров Франции, Польши и Италии.
Кроме того, Брюссель рассматривает новичков как площадки для приёма мигрантов из Африки и Азии и размещения военного контингента без риска блокировки, считает эксперт.