Евросоюз (ЕС) готовится к реформе вето: страны-кандидаты будут получать членство без права на него по ключевым вопросам на срок от пяти до пятнадцати лет. Об этом объявила еврокомиссар Марта Кос.

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Под новые правила попадут Украина, Молдавия, Турция и другие государства. Инициатива исходит от Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Участие Европы в урегулировании на Украине назвали неизбежным

Старший научный сотрудник ЦКЕМИ Сергей Шеин пояснил «Известиям», что страны-кандидаты нужны ЕС лишь как объекты влияния, а их полноценное членство приведёт к самоубийству интеграционного проекта. Ограничения продиктованы и экономикой: Украина уже занимает четвёртое место среди поставщиков продовольствия в ЕС, что давит на фермеров Франции, Польши и Италии.

Кроме того, Брюссель рассматривает новичков как площадки для приёма мигрантов из Африки и Азии и размещения военного контингента без риска блокировки, считает эксперт.