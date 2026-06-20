Армянская оппозиция рассказала, сколько голосов украл Пашинян

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о краже голосов у оппозиционной силы на прошедших 7 июня парламентских выборах. По его словам, ответственность за это несут действующие власти страны.

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Кочарян назвал ситуацию с «Процветающей Арменией» очевидным хищением голосов. Он напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян ранее публично обещал не воровать голоса и даже говорил, что отрубит себе руки, однако, по мнению экс-президента, власти просто забрали и присвоили 60 тысяч голосов. Кочарян подчеркнул, что это не просто позор, а настоящее преступление.

Ранее представитель «Процветающей Армении» Ивета Тоноян сообщила, что по итогам голосования партия набрала нужное количество голосов и преодолела четырёхпроцентный проходной барьер. Но затем Центральная избирательная комиссия аннулировала итоги на трёх избирательных участках, из-за чего политическая сила лишилась шансов на получение мандатов.

В пятницу в Конституционный суд поступили иски с требованием отменить результаты выборов. Их подали блоки «Сильная Армения» и «Армения», возглавляемые Самвелом Карапетяном и самим Кочаряном, партия «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна, «Демократия, закон, дисциплина», созданная блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия «Союз защитников демократии во имя республики» и партия «Новая сила» экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

На этой неделе премьер-министр Никол Пашинян предложил запретить оппозиционным силам, прошедшим в парламент, продолжать политическую деятельность. Официальные власти обвинили их в подкупе избирателей, но руководство партий назвало эти подозрения сфабрикованными.

А до этого, в воскресенье, шесть армянских партий и блоков признали избирательную кампанию нелигитимной. В их совместном заявлении говорилось, что голосование проходило в условиях, которые ставят под сомнение его свободный, справедливый и конкурентный характер. Оппозиция заверила, что будет защищать право граждан на свободное волеизъявление исключительно в рамках конституции, законов и демократических принципов.

Согласно окончательным данным, опубликованным 14 июня, в новый парламент вошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Пашиняна получила возможность самостоятельно сформировать правительство. «Процветающая Армения» четырёхпроцентный барьер не преодолела и в законодательный орган нового созыва не прошла.