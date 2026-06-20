В Белоруссии назвали цель атаки ВСУ на автобус с детьми

Первый замглавы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими гражданами под Брянском. Об этом он высказался в эфире телеканала «Беларусь 1».

Перцов заявил, что атака на автобус с детьми контролировалась и координировалась, поэтому не была случайностью. По его мнению, удар был направлен на массовое поражение граждан.

«Беспилотник был начинен в общем-то поражающими элементами, нацеленными не на подрыв автобуса, а на массовое поражение людей, в нем находящихся», — сказал чиновник.

Атаковавший автобус с детьми беспилотник ВСУ был начинен поражающими элементами

Днем 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. По транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шесть детей.