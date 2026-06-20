Вэнс резко высказался об отношениях США и Израиля

Израиль, как и многие другие страны, пытается влиять на американскую политику, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом он сказал в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.

«Я воспринимаю это как данность», — добавил он.

Признание прозвучало на фоне нарастающей напряжённости между Вашингтоном и Тель-Авивом: в последние дни президент Дональд Трамп публично критикует Израиль за военные действия против Ливана.

Напомним, что после подписания мирного соглашения между Ираном и Штатами, которое привело к открытию Ормузского пролива, власти Израиля отказались выводить свои войска из южной части Ливана.

До этого Трамп, по заверениям западных СМИ, по телефону накричал на премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Конфликт также был связана с нарушением Израилем режима тишины.