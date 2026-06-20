Одна страна наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России

Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявил премьер-министр страны Румен Радев, его цитирует Nova.bg.

Он подчеркнул, что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Новый же пакет санкций ЕС создает существенный риск для работы единственного в Болгарии НПЩ, который эксплуатируется «Лукойлом».

Также Болгарии не понравилось предложение включить в санкционный список патриарха Кирилла.

«Мне не важен патриарх, мне важно, что он — предстоятель Русской православной церкви, которая является восточно-православной, как и наша. И меня волнуют миллионы людей, которые являются частью этой церкви», — подчеркнул Радев.

Ранее болгарский премьер уже грозился наложить вето на антироссийские санкции Евросоюза в случае введения ограничений против патриарха Московского и всея Руси. В МИД Болгарии объяснили отказ поддержать некоторые санкции против РФ заботой об экономике.