США во время президентства Джо Байдена передали Украине много оружия, теперь европейцы должны за это заплатить. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, передает РИА Новости.

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«Байден многое передал Украине, и за это следовало бы заплатить, имею в виду европейцев», — сказал Трамп.

По его словам, бывшая администрация США оказала Украине поддержку на $350 млрд, однако европейские страны не возвращали Вашингтону эти средства, так как от них этого не требовали.

На этой неделе Трамп заявил, что тема Ирана для США теперь уходит «на второй план», и он будет сосредоточен на урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров по данному вопросу.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом лицензии на производство антибаллистических систем.