Трамп представил новый президентский лайнер от Катара

Президент США Дональд Трамп представил джамбо-джет, подаренный Эмиратом Персидского залива Катар, как будущий правительственный самолет.

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"Другому самолету было около 35 лет, и пора было уже его менять", - сказал явно воодушевленный Трамп на трибуне перед самолетом Boeing 747.

Новый лайнер "практически вдвое больше" предыдущей модели и выглядит еще крупнее на взлетно-посадочной полосе. Трамп продолжал восторгаться "самым крупным Air Force One, когда-либо построенным": "Он летит дальше и быстрее, чем любой другой Air Force One".

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В мае 2025 года Трамп принял ценный самолет в подарок от эмирата Персидского залива Катар, несмотря на резкую критику. Чтобы развеять подозрения в коррупции, самолет стоимостью 400 миллионов долларов от Катара официально был передан министерству обороны США.

Самолету, который сейчас находится в ангаре на военном аэродроме Joint Base Andrews недалеко от столицы США Вашингтона, сначала предстоят испытательные полеты, сообщает Associated Press. Только после них будет официально принят в действующий государственный летный парк.

По словам Трампа, ожидается, что новый самолет совершит пролет во время празднования 250-летия независимости США 4 июля.