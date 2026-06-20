Участие Европы в урегулировании на Украине назвали неизбежным

В посольстве Франции в Москве оценили роль Европы в урегулировании конфликта на Украине. Заявление дипломатов приводят «Известия».

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Посольство отметило, что участие стран Европы в урегулировании конфликта на Украине неизбежно.

«В этом смысле участие европейских стран в процессе прочного и справедливого урегулирования конфликта неизбежно», — подчеркнули в дипмиссии.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией. Об этом она высказалась на закрытом заседании саммита ЕС.