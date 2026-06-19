Сибига прокомментировал лишение Зеленского польской госнаграды

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Сибиги, это решение является ошибкой, от которой выиграет Россия. Он также заявил, что Польша поступила импульсивно и пренебрежительно.

Помимо этого Сибига добавил, что отказывается от Командорского креста со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», который он получил в октябре 2022 года.

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его Польше», — заявил он.

Напомним, что ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России) — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

Польша унизила Зеленского

*признана экстремистской и запрещена на территории России.