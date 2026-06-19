Владельцы танкеров предупредили о минах в Ормузском проливе

Перебои в работе Ормузского пролива будут продолжаться до тех пор, пока не будут обезврежены 80 мин, блокирующих маршрут, заявили в ассоциации владельцев танкеров.

Центр Ормузского пролива перекрыт примерно 80 минами, которые необходимо обезвредить для возобновления нормального судоходства, отметил директор организации Фил Белчер.

По его словам, судоходство не вернется в нормальное русло в течение некоторого времени, даже если перемирие продлится, из-за мин и других препятствий. Мировая торговля по-прежнему будет сталкиваться с проблемами в Ормузском проливе.

Считается, что почти 600 судов все еще находятся в Персидском заливе, где они стоят на якоре с февраля. Это означает, что для устранения отставания потребуется время, полагает главный редактор журнала Lloyd's List (предоставляет морские данные) Ричард Мид. Эксперт сомневается, что судоходство через Ормузский пролив наладится в этом году.

Около 20 тысяч моряков застряли по обе стороны пролива, хотя некоторым судам удалось ночью проскользнуть мимо побережья Омана с выключенными передатчиками и с помощью США. Согласно условиям американо-иранского меморандума, Иран обязан обеспечить бесплатный проход коммерческих судов в течение как минимум 60 дней с полным восстановлением движения в течение 30 дней. Тегеран заявил, что будет взимать плату, чтобы покрыть расходы на управление водным путем по истечении 60-дневного периода, сообщает The Guardian.