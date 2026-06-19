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Вэнс заявил, что военный сценарий против Ирана остаётся возможным

RT на русском

Военные действия против Ирана остаются одним из возможных вариантов для США, однако сейчас Вашингтон намерен дать Тегерану шанс подтвердить готовность к изменению курса.

Вэнс заявил, что военный сценарий против Ирана остается возможным
© Global Look Press

Об этом в интервью CBN News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности военного сценария.

По его словам, в настоящий момент американская сторона взяла паузу и рассчитывает оценить дальнейшие шаги иранского руководства.

«Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — отметил вице-президент США.

Вэнс также заявил, что Вашингтон заинтересован в снижении давления на мировую экономику, обеспечении свободного судоходства и стабилизации цен на энергоносители.

Ранее МИД Швейцарии сообщил об отмене переговоров США и Ирана, которые были запланированы на 19 июня в Бюргенштоке.