Вэнс заявил, что военный сценарий против Ирана остается возможным

Военные действия против Ирана остаются одним из возможных вариантов для США, однако сейчас Вашингтон намерен дать Тегерану шанс подтвердить готовность к изменению курса.

Об этом в интервью CBN News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности военного сценария.

По его словам, в настоящий момент американская сторона взяла паузу и рассчитывает оценить дальнейшие шаги иранского руководства.

«Давайте дадим им такую возможность. Если у них получится — отлично, а если нет, мы всегда можем вернуться к другим вариантам», — отметил вице-президент США.

Вэнс также заявил, что Вашингтон заинтересован в снижении давления на мировую экономику, обеспечении свободного судоходства и стабилизации цен на энергоносители.

Ранее МИД Швейцарии сообщил об отмене переговоров США и Ирана, которые были запланированы на 19 июня в Бюргенштоке.