«Это ложь»: в Белоруссии жестко ответили на ультиматум Зеленского

Главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть в вооруженный конфликт Белоруссию и всю Европу.

Об этом заявил заместитель главы постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (парламента) республики Беларусь Олег Гайдукевич, передаёт ТАСС.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю, чтобы отвести от украинской границы технику, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на территории Украины

«Это ложь, – утверждает Гайдукевич. – Никакой техники на границе, кроме той, которая обеспечивает безопасность Беларуси, нет. И это знают все, в том числе на Западе – разведки всего мира сейчас работают хорошо. И господин Зеленский об этом знает».

При этом он подчеркнул, что все попытки разговаривать с Минском ультиматумами – бессмысленны.

«Мы прекрасно знаем цели всех этих провокаций, всех этих лживых заявлений, актов экстремизма в отношении Беларуси. Это попытка втянуть нашу страну в военный конфликт и втянуть всю Европу», – подчеркнул Гайдукевич.

Он также обратился к Брюсселю с призывом задуматься о последствиях.