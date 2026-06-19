Польша унизила Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского польского Ордена Белого Орла. Об этом сообщают украинские СМИ.

Такое решение было принято из-за героизации Зеленским деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России). Как заявил Навроцкий, в отношении между Украиной и Польшей «есть границы», которые нельзя пересекать.

Навроцкий добавил, что он является магистром Ордена Белого Орла, поэтому он должен «стоять на страже чести» награды.

«Эта обязанность возлагается также на капитул Ордена Белого Орла. Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей ВСУ названия "Героев УПА*", после консультаций с Капитулой я принял решение о лишении президента Украины Ордена Белого Орла», — заявил он.

Напомним, что конфликт между Польшей и Украиной произошел после того, как Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

На Западе указали на неуважительную выходку Зеленского в адрес Польши

*признана экстремистской и запрещена на территории России.