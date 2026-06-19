Трамп заявил об обернувшейся конфликтом на Украине ошибке

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы из «Большой восьмерки» (G8) не исключили Россию. Об этом сообщает Axios.

По мнению Трампа, если бы концепция и состав «Большой восьмерки» не изменились, конфликта России и Украины можно было бы избежать. При этом он добавил, что страны Запада хотели исключить из объединения президента РФ Владимира Путина.

«Следовало сохранить G8. Вероятно, не было бы конфликта между Россией и Украиной, если бы это сделали. <...> Раньше это была G8, и было бы гораздо лучше, если бы все так и осталось», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что он «не поклонник Украины, за исключением их женщин».