Трамп допустил повторение венесуэльского сценария в одной стране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может повторить в отношении Кубы операцию, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Axios/

В ответ на вопрос о том, могут ли США попытаться повторить венесуэльский сценарий на Кубе, Трамп дал положительный ответ.

«Да, это возможно», — заявил он.

Трамп также уточнил, что Венесуэла и Куба отличаются от Ирана расположением к США — эти страны соседи.

Трамп: То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно

Ранее на Кубе одобрили масштабные реформы на фоне усиления блокады США.