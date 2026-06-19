Трамп допустил повторение венесуэльского сценария в одной стране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может повторить в отношении Кубы операцию, которая привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Axios/
В ответ на вопрос о том, могут ли США попытаться повторить венесуэльский сценарий на Кубе, Трамп дал положительный ответ.
«Да, это возможно», — заявил он.
Трамп также уточнил, что Венесуэла и Куба отличаются от Ирана расположением к США — эти страны соседи.
Трамп: То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно
Ранее на Кубе одобрили масштабные реформы на фоне усиления блокады США.