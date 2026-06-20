В Польше раскрыли способ оставить у Зеленского отобранный орден

Премьер-министр Польши Дональд Туск способен добиться того, чтобы орден Белого орла сохранился у украинского лидера Владимира Зеленского, несмотря на решение президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом пишет издание Wiadomości.

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«Решение президента о лишении награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую сил», — отмечает газета.

Как отмечает издание, основанием для лишения награды может стать установление факта, что она была вручена в результате введения в заблуждение, либо если впоследствии награжденный совершил поступок, который ставит под сомнение его право на сохранение ордена или другой государственной награды.

Владимира Зеленского лишили польского Ордена Белого Орла

Ранее Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла — высшей награды страны. Такое решение последовало после согласия Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) названия «Героев УПА»* (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

*УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России.