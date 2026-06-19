Трамп сделал провокационное заявление об Украине

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является поклонником Украины, сделав исключение лишь для украинских женщин. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на выдержки из книги Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump ("Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа") журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

"Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс "Мисс Вселенная", - приводит издание слова Трампа.

По данным авторов книги, это заявление прозвучало во время обсуждения кадровых вопросов в Белом доме.

Трамп изменил свою позицию по Украине

Как отмечает газета, книга описывает первые 14 месяцев второго президентского срока Трампа и уделяет особое внимание тому, как политика в его администрации переплетается с элементами шоу-бизнеса. В частности, авторы приводят слова президента о необходимости "сюжетных поворотов" в политике и кадровых назначениях. По утверждению авторов, за время второго президентского срока состояние семьи Трамп увеличилось более чем на $1 млрд.