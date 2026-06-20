Принц Гарри поставил больного раком Карла III в неловкое положение

Принц Гарри планирует уже через несколько недель приехать в Британию с женой и детьми. Он рассчитывает, что Карл III встретится с внуками. Однако король может оказаться в сложной ситуации, если появится на публике с Арчи и Лилибет.

Гарри и Меган не приезжали в Британию вместе с детьми с лета 2020 года. Если нынешний визит состоится, это станет первым подобным семейным приездом за долгое время. Американский публицист и комментатор по вопросам монархии и внешней политики Ли Коэн заявил изданию The Spectator, что для Карла III это будет испытанием.

"Акцент на встрече детей Сассекских после многих лет ограниченных контактов с их британскими родственниками возникает в очень показательный момент. Это ставит короля в неловкое положение. Несмотря на собственные проблемы со здоровьем, он поддерживал определённый уровень частного общения с Гарри. Публичное семейное появление может выглядеть как уступка после многих лет критики и выпадов со стороны Сассекских", — сообщил эксперт.

Ранее принц Гарри неоднократно говорил, что хотел бы привозить детей в Великобританию, однако утверждал, что не считает это безопасным из-за спора вокруг его охраны во время пребывания в стране. Сейчас Гарри якобы получил заверения, что для будущей поездки предусмотрят достаточные меры безопасности.

Последний раз принц виделся с отцом в сентябре прошлого года. Это была их первая личная встреча за 19 месяцев. Тогда Гарри рвался во дворец, заявив, что не знает, сколько еще осталось больному раком Карлу III.