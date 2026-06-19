Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить мандат на переговоры с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита ЕС заявила, что наступило подходящее время для рассмотрения вопроса о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией, сообщает телеканал Euronews.

© Global Look Press

Вопрос о выдаче мандата на диалог с Москвой поднимался на закрытом заседании европейского саммита. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала нынешнее время оптимальным для подобных дискуссий, передает РИА «Новости».

Иностранные журналисты раскрыли детали выступления европейского политика.

«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении переговорного мандата для мирных переговоров по Украине», – отмечается в материале телеканала Euronews.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал об открытости российского лидера Владимира Путина к контактам. При этом пресс-секретарь президента подчеркивал ошибочность попыток западных стран выстраивать общение с позиции силы.

В свою очередь председатель Евросовета Антониу Кошта также выражал готовность поднять тему подготовки к дипломатическому процессу. Он уточнял, что консультации с лидерами объединения начнутся при наступлении правильного момента.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой базой для возможных мирных инициатив.

Глава Европейского совета Антониу Кошта попытался наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине.

Действия политика вызвали яростную реакцию у представителей стран Прибалтики.

Ранее лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали кандидатуру возможного переговорщика с Москвой.