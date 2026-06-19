Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие выходные может оценить перспективы своего дальнейшего пребывания на посту на фоне усиливающегося политического давления.

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Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, поводом для новых обсуждений стала победа политического соперника Стармера Энди Бернхэма на дополнительных выборах.

«Стармер обдумает своё будущее в выходные на фоне растущего давления со стороны кабинета министров в связи с победой Энди Бернхэма на дополнительных выборах», — пишет газета.

Как утверждают источники, близкие к британскому премьеру, он осознаёт усиление давления со стороны партийной оппозиции, представители которой требуют его ухода.

По информации The Times, Стармер намерен провести выходные с семьёй и оценить своё положение перед принятием дальнейших решений.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев в шутку заявил, что инопланетяне постепенно добиваются отставки Стармера.