Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике главу Евросовета Антониу Кошту за его попытки наладить диалог с Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает «Спутник».

Как заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, у Кошты отсутствуют полномочия представлять интересы других стран-членов в вопросах, касающихся гарантий безопасности.

По словам Макрона, когда переговорный процесс начнется, европейцы должны иметь свое место за столом, однако председатель Евросовета не может единолично выступать от имени всех государств союза, особенно в том, что касается ключевых аспектов безопасности.

Французский президент также подчеркнул, что Евросоюз в принципе не способен выполнять посреднические функции в украинском урегулировании, поскольку Брюссель оказывает военную и финансовую поддержку Киеву, а также ввел санкционные пакеты против Москвы.

Макрон выразил убеждение, что европейские страны должны присоединиться к переговорам, инициированным США. В этом контексте он отметил смену позиции Вашингтона: американская администрация теперь заявляет о готовности усилить поддержку Украины и расширить санкционное давление на Россию, что, по мнению французского лидера, создает основу для совместных действий.