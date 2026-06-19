Президент Филиппин рассказал RT, как удивил Путина

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказал RT, как удивил российского коллегу Владимира Путина рассказом о посетивших Иркутск туристах из своей страны.

Он вспомнил, что Путин спросил — что филиппинцы делают в Иркутске, ведь там для них непривычно холодно.

«А я ответил: «Когда я узнал про филиппинцев в Иркутске, я задал себе тот же вопрос: как они справляются с таким холодом? Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий», — сказал лидер Филиппин.

Он добавил, что после расширения авиасообщения между странами в Россию будет приезжать больше туристов из его страны.

Ранее филиппинский лидер отметил важность сотрудничества России и АСЕАН.