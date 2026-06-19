Мерц объяснил, почему Украину не возьмут в Евросоюз прямо сейчас

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом Евросоюза (ЕС), пока "находится в состоянии войны".

"Такая страна, как Украина, которая находится в состоянии войны, не может стать членом ЕС", - сказал он на брифинге по итогам саммита Евросоюза. "Но она могла бы стать ассоциированным членом ЕС, а позже - полноправным членом Европейского союза", - считает канцлер.

Он заметил, что это не потребовало бы изменения европейских договоров.

В Германии сделали неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС

Ранее Мерц направил письмо другим лидерам государств ЕС и главам Еврокомиссии и Евросовета, предложив наделить Украину специальным статусом "ассоциированного члена" сообщества. Мерц представил свою инициативу "не как облегченную версию членства в ЕС", а как расширение существующего соглашения об ассоциации 2014 года, что, по его мнению, способствовало бы ускорению процесса вступления. Канцлер также предложил интегрировать Украину во все военные структуры сообщества и распространить на нее действие статьи 42.7 Договора о Европейском союзе, предусматривающей взаимопомощь в сфере обороны.

Канцлер утверждал в правительственном заявлении в парламенте, что ассоциированное членство Украины в Европейском союзе позволило бы Киеву принимать участие в заседаниях Евросовета, а также предоставило бы стране должность еврокомиссара без права голоса.