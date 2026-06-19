Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с Россией

Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что на саммите Евросоюза (ЕС) возник конфликт из-за того, что он попытался установить дипломатические контакты с Россией. Об этом Кошта заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

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По словам главы Евросовета, он установил дипломатический канал через аппарат совета. Это было нужно для того, чтобы не зависеть от других в передаче российских сообщений и доставлять сообщения из ЕС в РФ напрямую.

"Евросоюз не имеет никакого намерения быть посредником. ЕС находится на стороне Украины <...> и будет на ее стороне после (конфликта. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

Кошта указал, что будет защищать интересы Евросоюза, но параллельно Киев также должен говорить от своего имени. В это же время так называемая коалиция желающих должна заниматься гарантиями безопасности, а Еврокомиссия будет отвечать за меры, которыми ЕС надеется "принудить" Россию к переговорам.

"К сожалению, момент для переговоров с Россией еще не пришел. Но мы должны установить немедленно прямой дипломатический канал с Россией, поскольку мы должны слушать их, говорить с ними", – уверен Кошта.

Ранее СМИ уже сообщали о попытках политика установить контакты с Москвой. В частности, один из ключевых советников главы Евросовета якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

После этого правительства ряда европейских стран оказались крайне возмущены контактам руководства Евросоюза с Россией. По информации журналистов, особенно недовольны были страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Указывалось, что команда Кошты проинформировала о попытках установить контакты лишь Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию.