Президент Аргентины сделал заявление после ложной информации о смерти отца Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей сделал заявление после ложной информации о смерти отца нападающего сборной страны Лионеля Месси Хорхе. Его слова приводятся на странице в социальной сети X.

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Политик назвал фейки чудовищными и бессовестными. По его мнению, журналистка Флоренсия Пенья думала, что ее не накажут лишь потому, что работала в СМИ. Милей обратил внимание на то, что частная жизнь гражданина должна быть неприкосновенной.

Ранее ведущая аргентинского стримингового сервиса Luzu TV Флоренсия Пенья заявила во время эфира, что отец Месси скончался. Позде она принесла извинения за непроверенную информацию и была уволена.

Месси провел на ЧМ-2026 один матч. В игре первого тура группового этапа между Аргентиной и Алжиром форвард оформил хет-трик и позволил своей команде одержать сухую победу (3:0).