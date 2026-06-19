В США предложили использовать российские активы для закупки оружия ВСУ

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центробанка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса сенатора Тима Кейна.

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Действующий REPO Act уже разрешает конфисковывать замороженные суверенные активы РФ под американской юрисдикцией и передавать их Украине для оказания помощи.

Уточняется, что новый проект называется «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). По замыслу создателей документа, он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для нужд украинских войск.

19 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва удивлена словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, поскольку оказывает поддержку Киеву.