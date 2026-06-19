В США предложили использовать российские активы для закупки оружия ВСУ
Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центробанка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса сенатора Тима Кейна.
Действующий REPO Act уже разрешает конфисковывать замороженные суверенные активы РФ под американской юрисдикцией и передавать их Украине для оказания помощи.
Уточняется, что новый проект называется «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). По замыслу создателей документа, он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для нужд украинских войск.
19 июня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва удивлена словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, поскольку оказывает поддержку Киеву.