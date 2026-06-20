Запад совершил две главные ошибки по отношению к России, которые привели к конфликту на Украине. Об этом заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области, передает ТАСС.

По словам Риттера, первой ошибкой является то, что ответственность за конфликт возлагается на Россию, тогда как его истоки связаны с действиями Запада. Он отмечает, что одни считают началом войны 2022 год, другие — события 2014 года в Киеве, однако сам он полагает, что причины уходят гораздо глубже в прошлое.

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Риттер утверждает, что еще в 2010 году США пытались повлиять на политическую ситуацию вокруг Виктора Януковича, а во время событий «оранжевой революции» 2004–2005 годов также имело место внешнее вмешательство. Кроме того, он упоминает более ранний период — 1948 год, заявляя о возможном сотрудничестве ЦРУ с бандеровскими силами в контексте противостояния Советскому Союзу.

«Первая ошибка — считать, что Россия начала эту войну, но это не так, Россия не начинала эту войну», — отметил аналитик.

Второй ошибкой Запада является отсутствие уважения к языку, культуре и в целом к российскому народу. Он утверждает, что западные страны не ценят российскую историю, язык, религию и «русскую душу», полагая, что все это можно отнять без последствий.

Ранее Риттер заявил, что европейские политики выдумывают угрозу войны с Россией ради того, чтобы скрыть свои провалы.