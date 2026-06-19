МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

Информация о закрытии Ормузского пролива не соответствует действительности, движение судов по маршруту продолжается в штатном режиме.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, передаёт Tasnim.

В ведомстве назвали безосновательными сообщения ряда СМИ о прекращении судоходства через стратегически важный морской путь.

«Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

В Тегеране также сообщили, что вооружённые силы страны приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через пролив в соответствии с американо-иранским меморандумом.

«В настоящий момент судоходство осуществляется», — подчеркнули в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США контролируют Ормузский пролив.