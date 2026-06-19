Трамп назвал мировых лидеров, которыми он восхищается

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, кем он восхищается из мировых лидеров. Об этом сообщает Axios.

По словам Трампа, он восхищается председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он объяснил, что Си Цзиньпин «деловой человек до мозга костей», а Моди «очень крепкий орешек».

Помимо этого, Трамп выразил сожаление по поводу отсутствия на саммите президента России Владимира Путина. Он напомнил, что ранее «Большая семерка» была «Большой восьмеркой» и включала в себя Россию, но ее исключили в 2014 году.

Журналист указал на особенность фото Путина и Трампа

Ранее Трамп заявил, что помогает Нетаньяху сохранять здравомыслие.