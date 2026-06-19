Суда обяжут запрашивать разрешение для движения по Ормузскому проливу

В течение 60 дней, пока США и Тегеран будут вести переговоры, проход через Ормузский пролив будет бесплатным, однако судам потребуется заранее запрашивать разрешение на проход. Об этом говорится в заявлении Иранского Управления по делам Персидского залива (PGSA), опубликованном в социальной сети X.

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«Чтобы избежать задержек во время входа или выхода из Ормузского пролива, необходимо, чтобы запросы на проход со всей необходимой информацией были направлены как минимум за 48 часов до попадания в район пролива», — отметили в ведомстве.

В документе уточняется, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании все расходы на пропуск в течение этого срока возьмут на себя иранские власти. При этом владельцам судов необходимо согласовывать время и маршрут прохода с иранской стороной, поскольку в проливе по-прежнему сохраняются минные участки.

В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум о прекращении вооруженного противостояния, длившегося с 28 февраля. В рамках договоренностей Тегеран взял на себя обязательство в течение двух месяцев не взимать сборы с проходящих через Ормузский пролив судов. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что иранская сторона добросовестно соблюдает достигнутые условия по поддержанию безопасности в данном регионе.