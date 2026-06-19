Трамп рассказал о попытках держать дружественного США лидера «в здравом уме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, однако ему приходится принимать меры, чтобы держать его «в здравом уме». Слова американского лидера прозвучали в интервью порталу Axios.

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«Они (отношения с Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что в будущем ему удастся контролировать действия Израиля в отношении Ливана, поскольку израильское руководство испытывает к нему большое уважение и готово исполнять его просьбы.

Ранее стало известно, что Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Перемирие вступило в силу 19 июня в 16:00 по московскому времени.