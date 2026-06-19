Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что она умоляла его сделать совместное фото. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Мелони, Трамп выдумал эту историю. Она добавила, что глава Белого дома уже не первый раз ведет себя таким образом по отношению к союзникам. Мелони также выразила сожаление, что Трамп «не проявляет такой же решимости к врагам».

«Честно говоря, я поражена. Я не понимаю, почему президент США ведет себя таким образом по отношению к своим союзникам. И это не первый раз, когда такое происходит», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что Мелони умоляла его сделать совместное фото, и он согласился из жалости.