Пока вы не уснули: удар по Севастополю и обращение соперника Пашиняна к Москве

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ВСУ ударили по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по Севастополю. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского города Михаил Развожаев.

Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

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Соперник Пашиняна обратится к Москве с просьбой снять санкции с Армении

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян намерен обратиться к Москве с просьбой снять ограничения на армянский импорт. Его слова передает портал Armenpress.

Он также выразил уверенность, что у действующих властей Армении нет ни желания, ни возможностей урегулировать ситуацию с санкциями.

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Над регионами России и Черным морем сбили 216 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 216 украинских БПЛА за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня в период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сказали в военном ведомстве.

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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 14,25%, следует из информации, опубликованной в пресс-релизе регулятора. Это девятое подряд понижение.

Устойчивый рост цен, по оценке ЦБ, немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Согласно ожиданиям Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

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FT: причиной больничного Набиуллиной стала респираторная инфекция

Причиной ухода главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной на больничный стала тяжелая респираторная инфекция. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, на фоне отсутствия Набиуллиной в российском правительстве якобы обсуждали возможное переустройство ЦБ после окончания ее полномочий в июне 2027 года.

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В центре Санкт-Петербурга из реки достали человеческую голову

В Санкт-Петербурге из реки Мойки выловили человеческую голову. Об этом «Фонтанке» сообщил очевидец.

По его словам, он видел, как сотрудники спасательной службы и полицейские работали в районе дома № 40 на набережной Мойки.

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В Минске сделали заявление об атаке ВСУ на автобус под Брянском

© Егор Ковальчук/MAX

Минск, как заявил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, рассматривает атаку ВСУ на автобус с гражданами республики в Брянской области как попытку вовлечь в военный конфликт.

«Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную» - сказал Назарук журналистам. «Это террористическая атака, - подчеркнул он. - Для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя». «И вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт», - добавил Назарук.

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Британии пригрозили судом в случае изъятия замороженных активов РФ

Изъятие Великобританией замороженных активов России и направление их на помощь Украине будет расцениваться как «открытый грабеж», что станет поводом для обращения в суд. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, такие действия Лондона приведут к полному разрыву дипломатических отношений с Москвой.

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Появились новые подробности об убийце чемпиона России по функциональному многоборью

Мужчина, который расстрелял чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, ранее совершил и другое преступление. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, в июле 2024 года на почве ревности мужчина похитил бывшую жену. В этом ему помогали двое знакомых. Злоумышленники выследили 23-летнюю женщину около ее дома, посадили в машину и увезли в гаражи, где избили и угрожали. Тогда из-за испуга пострадавшая не написала заявление в полицию.

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Россия стала значительно реже закупать грузинское вино

Россия в мае сократила закупки грузинского вина на 35,9% по сравнению с прошлым годом — до 10,9 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. Год назад этот показатель составлял 17,2 миллиона.

Несмотря на снижение, Россия осталась крупнейшим покупателем грузинского вина. Второе место заняла Польша (1,6 миллиона долларов), третье — Украина (1 миллион).

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