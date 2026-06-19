СМИ: Киев обсуждает с США возможное прекращение огня по линии фронта

Украина, как пишет британский журнал Economist, обсуждает с США возможное прекращение огня по линии фронта.

В материале издания говорится, что контакты между Киевом и командой президента США Дональда Трампа поддерживаются каждый день. А одна из обсуждаемых идей - прекращение огня в два этапа. Первый - ограничение боевых действий «зоной в 50-70 километров» по обе стороны фронтовой линии. Второй этап – «более широкое соглашение».

Журналисты на Западе при этом считают, что Киев возобновил неофициальные контакты с Москвой. Однако никаких подтверждений этой информации не приводится.