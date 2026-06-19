Раскол из-за переговоров с Россией, произошел, как оказалось, на саммите ЕС — большинство за переговоры, а «евротройка» считает, что еще не время. Парадоксально, но тут они совпадают во мнении с главой МИД России Сергеем Лавровым. Причины только у них разные.

© Московский Комсомолец

Новый сезон сериала «о договорнячке» между Россией и США запустило влиятельное издание The Economist. Там пишут, что контакты между Киевом и Вашингтоном сейчас проходят в ежедневном формате и возобновились неофициальные переговоры с Россией. Мол, обсуждается идея прекращения огня в два этапа: сначала ограничить боевые действия зоной в 50-70 км по обе стороны линии фронта, а затем перейти к более широкому соглашению. Однако, идея вряд ли жизнеспособная — украинские политики, на которых ссылается издание, считают, что Россия вряд ли пойдет на реальные шаги до октября или даже до весны, рассчитывая, что зима и удары по энергетике вынудят Украину пойти на более серьезные уступки.

И вот это очень показательно. Публично заявляется, что «Украина совершила перелом», а в реальности на Украине понимают, что это не так и диктовать Москве условия не получится.

И вот тут как раз всплыла информация, что глава Евросовета Кошта вел втайне переговоры с Россией. Случился скандал и раскол во мнениях. Большинство стран Евросоюза поддержало Кошту и необходимость переговоров с Россией. А вот у «евротройки» и самых ярых русофобов типа Прибалтики, это вызвало «беспрецедентную ярость». Лагерь во главе с Францией и Германией считает, что сейчас не время вести переговоры, а когда этот момент наступит, инициативу должны взять на себя «евротройка» — Франция, Германия и Великобритания.

Мотив у них все тот же — диктовать свои условия с позиции силы.

И ведь они попытались это сделать, что подтвердил в опубликованном интервью Лавров. По его словам, единственной целью визита послов Британии, Франции и ФРГ в МИД РФ 11 июня было подтверждение ультиматума в адрес России.

И в этом же интервью четко заявлена позиция Москвы по поводу переговоров.

Если тезисно: Европа хочет достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами»; реальная цель европейских лидеров сейчас — не переговоры с Россией, а спасение режима Зеленского; Европа хочет «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда воинские контингенты «коалиции желающих»; Европа заинтересована в поражении России в конфликте.

Вывод очевидный и простой — России нельзя говорить с Европой как с беспристрастным наблюдателем. И именно Европе, по словам Лаврова, необходимо восстановить подорванное ее действиями доверие для содержательного диалога с Россией. И, кстати, раскол во мнениях внутри Европы это только подтверждает.

Так что новый сезон сериала «о договорнячке» провалился, толком не начавшись — позиции слишком непримиримы.