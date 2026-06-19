Соперник Стармера и «последний шанс на перемены»: зарубежные СМИ о выборах в Британии

Мэр Большого Манчестера лейборист Энди Бернхэм получил место в парламенте, победив на довыборах. Это позволит ему бросить вызов Киру Стармеру в борьбе за пост премьер-министра. Как зарубежные СМИ оценивают политическую ситуацию в Британии, разбирался «Рамблер».

Ранее британские СМИ сообщили о правительственном кризисе в королевстве. По данным журналистов, политики требуют, чтобы глава кабмина оставил свой пост на фоне скандалов и кризиса. Вместе с тем, Кир Стармер не желает покидать пост премьер-министра, заявив, что намерен занимать эту должность минимум 10 лет.

18 июня в Британии прошли довыборы в парламент, победу на которых одержал Энди Бернхэм. В Лейбористкой партии ожидают, что он сможет бросить вызов Киру Стармеру, пишет The New York Times.

«Сторонники считают, что Бернхэм, получивший в Манчестере прозвище «король Севера» за то, что защищал свой регион во время пандемии Covid-19, может стать спасителем Лейбористской партии от популистской Reform UK, возглавляемой Найджелом Фараджем», - отмечается в статье.

Издание напомнило, что Энди Бернхэм известен «своим дружелюбием и харизмой», он является выпускником Кембриджского университета, занимал посты главного секретаря казначейства, министра культуры, СМИ и спорта, а затем министра здравоохранения. Девять лет был мэром Большого Манчестера.

«Чтобы бросить вызов непопулярному премьер-министру Киру Стармеру, Бернхэму, получившему место в парламенте от округа Мейкерфилд, потребуется поддержка 80 коллег-лейбористов», - констатировали журналисты.

При этом источник The Guardian на Даунинг-стрит признал «редкий момент сомнений» относительно будущего премьер-министра Кира Стармера за несколько часов до закрытия избирательных участков в Мейкерфилде.

«Кир будет бороться до конца. Но это будет зависеть от того, какое большинство получит Бернхэм», - отметил источник.

Газета обратила внимание на то, что в итоге победа Энди Бернхэма была настолько убедительной, что его союзники начали выражать надежду, что он сможет занять пост премьер-министра в течение нескольких дней. В частности, депутат от Лейбористской партии Луиза Хейг, помогавшая Бернхэму в его предвыборной кампании, посоветовала Стармеру «рассмотреть возможность упорядоченного и контролируемого перехода власти».

Близкие к Бернхэму люди уверены, что он пользуется поддержкой более чем 81 депутата, необходимых для начала выборов лидера партии, в которых автоматически получит право баллотироваться и Стармер.

Вместе с Энди Бернхэмом к власти в Британии может прийти «манчестеризм», то есть его видение будущего страны. 56-летний политик собирается извлечь уроки из быстрого подъема Манчестера, чтобы перестроить британскую экономику, «страдающую от замедления роста и проблем с государственным финансированием», пишет Reuters.

Он ратует за ускорение переноса власти из Лондона, который в последние десятилетия все больше доминирует в британской экономике, за изменение финансовой структуры страны и предоставление местным сообществам прямого контроля над тем, что формирует повседневную жизнь: жильем, коммунальными услугами, транспортом и образованием.

«При этом в сентябре прошлого года Бернхэм расстроил инвесторов, заявив, что Великобритании необходимо «преодолеть зависимость от рынка облигаций»», - заметило издание.

Бернхэм победил на дополнительных выборах в Мейкерфилде, набрав 55% голосов избирателей, что на 9000 больше, чем у Reform UK, занявшей второе место, отмечает BBC News.

«Затронув вопросы экономики, иммиграции и политики, Энди Бернхэм пообещал наметить «новый путь для Британии» и заявил, что это «последний шанс лейбористов на перемены»», - говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр Кир Стармер «держится твердо», утверждают журналисты. Политик заверил, что будет баллотироваться, если будет борьба за лидерство, предупредив своего потенциального соперника, что тот может «ввергнуть страну в хаос».