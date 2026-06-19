Министр образования Эстонии заговорила на русском языке

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас, как сообщается на русскоязычном портале новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR), вызвала негодование учителей, обращаясь к родителям выпускников на русском языке.

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Каллас, выступая на выпускной церемонии госгимназии в городе Кохтла-Ярве, поздравила учащихся на эстонском языке. Затем уже на русском языке она поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, поддержавших закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык.

В сообщении портала говорится, что действия министра поразили учителей школы, в которой обучение ведется исключительно на эстонском языке.