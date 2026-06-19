В Сеуле заявили о намерении Трампа заняться ядерным вопросом КНДР

Глава американской администрации Дональд Трамп намерен заняться ядерным вопросом КНДР. С таким утверждением выступил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

По словам южнокорейского лидера, которые приводит издание The Korea Times, в ходе его встречи с Трампом на полях саммита G7 была поднята тема ядерного вопроса с КНДР.

«Президент Трамп сказал, что пришло время вновь уделить внимание вопросу КНДР», — сказал президент Южной Кореи.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, то Пхеньян не намерен идти на компромисс по вопросу ядерного разоружения.