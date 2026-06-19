«Держится из последних сил»: нарколог о Зеленском на саммите G7

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров прокомментировал то, как Владимир Зеленский выглядел во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите G7. Шуров заявил «Аргументам и фактам», что Зеленский «держится из последних сил».

В соцсетях обратили внимание на кадры с «зависшим» во время выступления фон дер Ляйен Зеленским. Шуров допустил, что это может быть связано с приемом запрещенных веществ.

«Видно, что Зеленский не лучшим образом себя чувствует, держится из последних сил. <…> Это связано с тем, что человек регулярно употребляет психостимуляторы. Пока зависимый под веществами, он энергичный, у него все хорошо», - отметил врач.

Он заявил, что позже зависимый человек может выглядеть так, «как будто из него батарейки вытащили».

Бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее рассказала в интервью Такеру Карлсону, что иногда Зеленский вел себя и смотрел на окружающих «странно». Она подчеркнула, что не видела Зеленского употребляющим наркотики. Однако после подготовки к различным интервью он якобы проводил в туалете по 15 минут и выходил оттуда «совершенно другим человеком - полным энергии и готовым действовать».