США начали расследование из-за странных решений Германии

Соединенные Штаты инициировали расследование в отношении германской системы ценообразования на лекарства, заподозрив дискриминацию американских производителей, сообщает CNBC.

Дональд Трамп заявил, что американские пациенты не должны нести непропорционально большую часть расходов на глобальные исследования и разработки.

Торговый представитель США Джеймисон Грир выразил обеспокоенность по поводу ускоренного принятия в Германии законодательства, которое значительно сокращает расходы на инновационные препараты, назвав это «серьезным шагом назад». Расследование инициировано в рамках статьи 301 Закона о торговле, позволяющей принимать меры против стран, наносящих ущерб американской торговле.

В апреле Германия предложила реформу медицинского страхования для снижения нагрузки на госбюджет. Меры включают повышение скидок для страховых фондов, что вызвало предупреждения фармпроизводителей о возможном отзыве или задержке выхода новых лекарств на рынок. Законопроект сейчас рассматривается в парламенте.

В прошлом году администрация Трампа внедрила политику MFN, привязывающую цены на лекарства в США к более низким международным ценам. Грир отметил, что торговые партнеры должны справедливо участвовать в финансировании исследований, и переговоры с немецкой стороной длились несколько месяцев. Комментариев от Минздрава Германии пока не поступало.