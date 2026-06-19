Что пишут мировые СМИ о сорванных переговорах США и Ирана

Запланированные на 18 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии не состоялись. "Российская газета" собрала главное из того, что пишут о срыве встречи ведущие СМИ.

Reuters: Неопределенность вместо мира

Агентство Reuters отмечает, что отмена переговоров усилила неопределенность вокруг возможности заключения прочного перемирия. В публикации обращается внимание на то, что Белый дом сослался на "логистические сложности", при этом авторы подчеркивают, что вице-президент Джей Ди Вэнс и американская делегация были готовы вылететь в Швейцарию, но этого не произошло.

Особое внимание Reuters уделяет позиции Израиля, который не был включен в мирные переговоры и дистанцируется от американо-иранского соглашения, продолжая боевые действия против "Хезболлы" в Ливане. Это, по мнению агентства, ставит под сомнение жизнеспособность сделки.

CNN: Новый раунд переговоров с Ираном будет сложнее предыдущего

Аналитики CNN подчеркивают, что отмена встречи - не просто технический сбой. "Все указывает на то, что вторая фаза мирного процесса будет столь же ухабистой и непрозрачной, как и первая", - пишет издание.

Телеканал отмечает, что все началось с неожиданного удаленного подписания сделки президентом Трампом прямо во время ужина в Версальском дворце в среду. Иранский президент Масуд Пезешкиан вскоре также подписал документ дистанционно, что поставило под сомнение необходимость очной церемонии.

Кроме того, CNN обращает внимание на то, что отмена переговоров произошла настолько внезапно, что персонал Вэнса и небольшая группа журналистов уже собрались на авиабазе Джойнт-Бейс Эндрюс в Мэриленде в ожидании вылета. Десятки сотрудников Белого дома и представителей СМИ уже на тот момент находились в Швейцарии.

Особое внимание уделяется заявлениям иранского руководства, которое дало понять, что доверия к Вашингтону нет. Верховный лидер Хаменеи одобрил 14-пунктный документ "вопреки своим взглядам", что, по мнению экспертов, напоминает подход его покойного отца.

"Следуя тактике своего отца, Моджтаба перестраховывается на случай, если Трамп окажется ненадежным партнером", - констатируют авторы.

Телеканал также напоминает, что Тегеран всегда относится к письменным договоренностям очень серьезно и будет настаивать на том, чтобы условия соглашения соблюдались беспрекословно.

Al Jazeera: Израиль - главное препятствие

Al Jazeera связывает срыв переговоров с эскалацией на юге Ливана. Сообщается, что иранская делегация задержала отправку своих представителей именно из-за продолжающихся израильских ударов по "Хезболле".

Телеканал приводит заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который дал понять, что Тель-Авив не будет выводить войска из "зоны безопасности" на юге Ливана. В публикации отмечается, что Израиль намерен и дальше предпринимать шаги, направленные на подрыв договоренностей между Ираном и США.

The Guardian: Все отменилось в последний момент

Британское издание The Guardian описывает хаос, возникший вокруг визита Вэнса. Газета со ссылкой на источники отмечает, что отмена произошла в самый последний момент. В качестве главной причины называется ливанский фактор.

Sky News: Отмена переговоров - тревожный сигнал

Эксперты британского Sky News уверены, что отмененные в Швейцарии переговоры являются очень тревожным сигналом и называют заключенный меморандум о взаимопонимании "монументальным просчетом Трампа".

В РФ объяснили срыв переговоров США и Ирана в Швейцарии

В публикации говорится о том, что война обошлась Вашингтону более чем в 30 миллиардов долларов, а ущерб репутации США не поддается исчислению. Авторы уверены, что американский президент совершил ошибку, когда решил, что военная сила может добиться большего, чем дипломатия.

Sky News также приводит пункты, подписанного между США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Особо обращается внимание на то, что нынешние положения документа являются "абсолютным унижением" США и Израиля.

Al Mayadeen: Иранская делегация приостановила поездку

Арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник утверждает, что иранская делегация уже направлялась в Швейцарию для начала первого раунда переговоров, но приостановила поездку из-за продолжающихся израильских атак на южный Ливан.

"Первый пункт меморандума предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах", - напоминают авторы.

The Jerusalem Post: Израильские удары по 80 целям "Хезболлы"

The Jerusalem Post подтверждает, что израильские военные нанесли удары по более чем 80 объектам "Хезболлы" в ответ на якобы имевшие место нарушения перемирия, включая удары по двум командным центрам в долине Бекаа. При этом издание никак не комментирует отмену переговоров и приводит заявление швейцарского МИД, в котором говорится, что переговоры не состоятся.