Гонконг ответил Британии на арест двух китайских шпионов

Суд в Великобритании приговорил двух жителей Гонконга к длительным срокам заключения за шпионаж в пользу КНР. Правительство Гонконга немедленно осудило это решение, назвав обвинения клеветой, - пишет South China Morning Post.

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Офис-менеджер Билл Юэнь получил восемь лет тюрьмы, а глава охранной фирмы Питер Уэй — десять лет. Суд установил, что мужчины занимались слежкой за активистами, находясь на своих должностях.

В частности, Юэнь, работая в торговом представительстве, передавал Уэйю запросы на наблюдение от гонконгских властей. Сам Уэй, бывший сотрудник пограничной службы Великобритании, также был признан виновным в неправомерном поведении на государственной службе.

Обоих мужчин взяли под стражу сразу после вынесения вердикта в мае. Согласно приговору, вынесенному судьей в Центральном уголовном суде Лондона, они должны будут отбыть как минимум две трети назначенного срока. Защита подсудимых безуспешно пыталась оспорить доводы обвинения о «предательстве» страны.

Двое мужчин сели в тюрьму за шпионаж в пользу Китая