Еврокомиссия предложила новый формат для подготовки к переговорам с Россией

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил формат E5 для подготовки к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Этот формат предусматривает участие Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии в консультациях с Москвой, сообщает агентство ТАСС.

Кубилюс считает, что такой вариант лучше, чем «евротройка» (Германия, Франция, Великобритания). Он предлагает создать европейский совет безопасности из этих пяти стран.

Как полагает еврокомиссар по обороне, постепенно и другие страны Евросоюза смогут присоединяться к переговорам с Россией. По его мнению, именно сейчас открывается возможность для продуктивных консультаций.