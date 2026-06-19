Британии пригрозили судом в случае изъятия замороженных активов РФ

Изъятие Великобританией замороженных активов России и направление их на помощь Украине будет расцениваться как «открытый грабеж», что станет поводом для обращения в суд. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, такие действия Лондона приведут к полному разрыву дипломатических отношений с Москвой.

«С юридической точки зрения очень сложно передавать или использовать российские замороженные активы. Они являются собственностью РФ. Если активы будут переданы Украине в качестве помощи, то, безусловно, российская сторона имеет полное право на юридическую защиту и подачу иска в суд», — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что никто, кроме России, не имеет права использовать активы и их изъятие будет «называться открытым грабежом». И, если Лондон все же согласится на эту «геополитическую авантюру», то Москвой могут быть приняты самые жесткие ответные меры, вплоть до выдворения британских дипломатов, считает политолог.

Напомним, что после начала спецоперации страны Запада заморозили около половины российских валютных резервов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. При этом в прошлом году страны «Большой семерки» (G7) приняли решение выделить Украине 37,9 миллиарда долларов в виде кредитов, полученных за счет доходов от замороженных российских активов.

А глава в Минобороны Великобритании заявили о том, что Лондон до конца года за счет доходов от замороженных российских активов планирует передать Киеву 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет для систем противовоздушной обороны.