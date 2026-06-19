Польский депутат упала в обморок во время жесткого спора в Сейме

Депутат польского парламента Катажина Пекарска потеряла сознание во время заседания - перед этим она эмоционально спорила с оппонентами. Видео инцидента опубликовал портал TVN24.

Инцидент произошел в зале заседаний Сейма и привел к кратковременной паузе в работе законодательного органа. Всё случилось во время заседания парламента 18 июня, через несколько минут после очередного голосования.

Пекарска, депутат от «Гражданской коалиции» премьера Дональда Туска, вступила в эмоциональную дискуссию с политическими оппонентами из правой партии «Право и справедливость». Посреди этого спора парламентарию резко стало плохо, и она потеряла сознание, опустившись на депутатскую скамью. Находившиеся рядом коллеги-депутаты позвали на помощь.

Вскоре на место прибыли сотрудники службы охраны, которые вывели депутата из зала заседаний для оказания медицинской помощи. После вынужденного перерыва парламент вернулся к работе.