Участники саммита Группы семи (G7), который прошел с 15 по 17 июня во Франции, смогли добиться изменения позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

"Качество обсуждения, состоявшегося между [Владимиром] Зеленским и Трампом, а также - впервые с момента его избрания - сближение позиций и консенсус, достигнутый между европейскими странами, Канадой, Японией и США, являются значимыми достижениями последних дней", - сказал Макрон.

По его мнению, на саммите "семерки" удалось добиться "настоящего изменения" в вопросе отношения США к украинскому конфликту. Макрон в связи с этим выразил уверенность в том, что Трамп якобы больше не считает, что Киев проигрывает в конфликте.

Премьер Канады заявил об изменении позиции Трампа по конфликту на Украине

"И я увидел, что президент Трамп и его госсекретарь [Марко] Рубио совершенно ясно обозначили, в каких вопросах они готовы двигаться вперед и каковы условия [будущей] дискуссии [об урегулировании конфликта]", - добавил президент.

Трамп по завершении двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи заявил журналистам, что его администрация рассмотрит запрос Украины на предоставление ей разрешения на производство ракет для американских ЗРК Patriot. Он также отказался уточнить, кого именно - Москву или Киев - считает ответственным за продолжение вооруженного конфликта на Украине и предполагаемое нежелание идти на мирные договоренности. После завершения саммита он выразил мнение, что дела у Киева на поле боя обстоят сейчас неплохо, однако признал, что Россия является большой страной и "намного больше в военном плане".