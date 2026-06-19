Премьер Чехии Бабиш: Европа не способна согласовать кандидатуру переговорщика с РФ

Саммит Евросоюза продемонстрировал, что Европа не способна договориться по вопросу ведения переговоров об урегулировании конфликта на Украине и по кандидатуре того, кто будет их вести. Такое мнение выразил в беседе с журналистами премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, принимающий участие в заседании Евросовета.

"Главными [в четверг были] дебаты по Украине, которые, к сожалению, подтвердили, что Европа не способна договориться [даже] и о том, если будут вестись переговоры [об урегулировании конфликта] и кто будет вести [от Евросоюза эти] переговоры", - сказал Бабиш. Евросовет об этом "совершенно не смог договориться".

"Я думаю, что это (конфликт на Украине - прим. ТАСС) не имеет военного решения", - добавил премьер.

Накануне участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру переговорщика с Россией или параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий.